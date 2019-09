L’ultima tappa del “Jova Beach Party”, a Linate

Il “Jova Beach Party”, il tour estivo di Jovanotti nelle spiagge di tutta Italia, si è concluso sabato sera all’aeroporto Linate di Milano, che dal 27 luglio è chiuso per lavori di ristrutturazione e che riaprirà il 27 ottobre. Il concerto si è svolto tra la pista commerciale e lo spazio erboso. Non ci sono numeri ufficiali sulle presenze, ma i giornali parlano di 80-100 mila persone.

Inizialmente la tappa a Linate non era prevista nel tour ed è stata aggiunta dopo la cancellazione di quella ad Albenga, in provincia di Savona, a causa dell’erosione delle spiagge per le mareggiate. La tappa di Linate è stata quindi organizzata in sei settimane, con un palco raddoppiato a 330 metri di lunghezza e molti ospiti, tra cui Tommaso Paradiso, che ha appena lasciato il gruppo Thegiornalisti, e il gruppo Takagi & Ketra, il DJ Benny Benassi e il rapper Salmo.

Grazie a un collegamento con la Stazione spaziale internazionale, Jovanotti ha anche cantato Non m’annoio con l’astronauta italiano Luca Parmitano.