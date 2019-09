I Thegiornalisti si sono sciolti

Il cantante Tommaso Paradiso ha annunciato in una storia su Instagram che il suo gruppo, i Thegiornalisti, si è sciolto. Paradiso non ha diffuso i dettagli sulle ragioni dello scioglimento: «È inutile che vi stia a raccontare le dinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione. I problemi ce li teniamo per noi».

I Thegiornalisti erano nati nel 2009, a Roma, e prima del 2014 erano poco conosciuti: quell’anno uscì però il disco Fuoricampo, che fu un gran successo nella musica indie italiana. I Thegiornalisti si distinsero da subito per i suoni molto vicini alla musica pop italiana degli anni Settanta e Ottanta, sulla quale basano anche l’estetica della band e i contenuti dei testi. Ascoltandoli è facile trovare cose simili a Lucio Dalla, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Con il disco del 2016 Completamente dimostrarono che il loro obiettivo non era tanto quello di mantenere gli apprezzamenti del pubblico e della critica alternativi, ma piuttosto di uscire dalla nicchia e diventare famosi anche per il grande pubblico: ci riuscirono definitivamente nell’estate del 2017 con la canzone “Riccione”.

Paradiso è diventato uno dei cantanti più famosi tra quelli usciti negli ultimi anni dalla musica indipendente italiana.