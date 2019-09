Il Gran Premio di Singapore di Formula 1 in diretta TV e in streaming

Il Gran Premio di Singapore di Formula 1 si corre domenica pomeriggio a partire dalle 14.10 sul circuito cittadino di Marina Bay. È la quindicesima gara del Mondiale di Formula 1 e si disputa in notturna. È anche uno dei Gran Premi più duri da affrontare per i piloti, a causa delle temperature e della lunghezza prevista. Il pilota della Ferrari Charles Leclerc, vincitore dell’ultimo Gran Premio in Italia, partirà dalla pole position davanti a Lewis Hamilton della Mercedes e al compagno di squadra alla Ferrari Sebastian Vettel. Il circuito di Singapore è cittadino: questo, unito alle sue caratteristiche tecniche, dà inevitabilmente un vantaggio a chi parte dalla prima fila, e la stessa partenza sarà un momento fondamentale della gara.

Dove vedere il Gran Premio di Singapore

Il Gran Premio del Singapore di Formula 1 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207) con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. Gli abbonati potranno seguirlo anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola gara pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.

La gara verrà poi trasmessa in differita dalle 18 sul digitale terrestre da TV8, canale visibile in streaming qui. Le ventuno gare del Mondiale di Formula 1 2019 sono visibili in diretta dall’Italia soltanto su Sky, ad eccezione di cinque gare trasmesse anche in chiaro sul digitale terrestre da TV8: Monaco, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti e l’ultima di Abu Dhabi. Qui tutti i modi per seguire gli sport principali durante l’anno tra Sky, Dazn, Eurosport e Rai.