Le foto della sfilata di Moschino

Giovedì 19 settembre, durante la settimana della moda di Milano, Moschino ha presentato la sua collezione primaver-estate per il 2020 disegnata da Jeremy Scott: come ogni volta è stata una delle sfilate che hanno attirato più attenzione per la creatività degli abiti e i nomi delle modelle in passerella, tra cui Kaia Gerber, Bella e Gigi Hadid, Irina Shayk e Adut Akech. Le modelle entravano in passerella attraverso una grande cornice d’oro e molte di loro erano vestite come quadri ispirati al movimento d’arte del cubismo e, come ha spiegato Jeremy Scott a Vogue, in particolare modo al pittore Picasso e alle sue donne, mogli e amanti.