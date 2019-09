Roma-Istanbul Basaksehir in diretta TV e in streaming

Roma-Istanbul Basaksehir è una delle partite valide per il primo turno della fase a gironi di UEFA Europa League in programma stasera. Si gioca alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa anche in chiaro. Come la Lazio — l’altra squadra italiana impegnata in Europa League — nei sorteggi di agosto la Roma è finita in un girone alla sua portata ma non così facile, dove oltre al Basaksehir ci sono Borussia Mönchengladbach e Wolfsberger. Per la squadra di Paulo Fonseca sarà quindi importante partire subito con una vittoria in casa contro gli avversari più competitivi del girone, secondi classificati nell’ultimo campionato turco, che si presentano a Roma con una squadra molto esperta.

Dove vedere Roma-Istanbul Basaksehir

Roma-Istanbul Basaksehir sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre da TV8 e in streaming sul sito del canale con il commento di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. La partita verrà trasmessa anche da Sky su Sky Sport Uno: gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Roma-Istanbul Basaksehir

Roma (4-2-3-1) Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Istanbul Basaksehir (4-2-3-1) Gunok; Caicara, Epureanu, Skrtel, Clichy; Tekmedir, Topal; Visca, Aleksic, Robinho; Crivelli