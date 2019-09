Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv torna un vecchio classico degli anni Novanta, Giochi senza frontiere, in una nuova versione che si chiama Eurogames ma che dovrebbe conservare più o meno la formula originale. Ci sono poi anche un paio di film recenti, tra cui il penultimo di Paolo Virzì, con protagonisti Donald Sutherland e Hellen Mirren. Corrado Formigli ospita poi la comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete, mentre su Italia Uno c’è un film di Quentin Tarantino, se avete visto quello nei cinema e non ne avete abbastanza.



Rai Uno

21.30 – Un passo dal cielo

Secondo e terzo della quinta stagione di una serie italiana di indagini ambientata sulle Dolomiti. Parla di un gruppo di agenti della Forestale. Il protagonista è Daniele Liotti.

Rai Due

21.20 – Ella & John

Film del 2017 di Paolo Virzì, con Hellen Mirren e Donald Sutherland che interpretano una coppia di anziani che, per non venire ricoverati in strutture diverse, decidono di partire per un viaggio in camper insieme, raggiungendo il museo di Ernest Hemingway in Florida.

Rai Tre

21.20 – Money Monster – L’altra faccia del denaro

Film del 2016 con George Clooney e Julia Roberts, diretto da Jodie Foster. Clooney interpreta il protagonista di un seguitissimo show televisivo in cui si dispensano consigli in ambito finanziario. In una puntata irrompe un investitore che ha perso tutto e minaccia il presentatore. L’assalitore chiederà di non spegnere la telecamera e quindi tutto il film si gioca sulla tensione generata dal pericolo di vita e dalla diretta che va avanti.



Rete 4

21.30 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del programma condotto da Paolo Del Debbio.



Canale 5

21.30 – Eurogames

È una riedizione del vecchio Giochi senza frontiere, il gioco televisivo in cui squadre rappresentanti i diversi paesi europei si sfidavano in una serie di prove. La nuova edizione sarà condotta da Ilary Blasi e Alvin.

Le nazioni che parteciperanno ad #Eurogames sono prontissime a darsi battaglia! Appuntamento a questa sera con la prima puntata! 🔥 pic.twitter.com/nn1s09R4hq — Mediaset Play (@MediasetPlay) September 19, 2019

Italia Uno

21.20 – Bastardi senza gloria

È il film di guerra di Quentin Tarantino, che uscì nel 2009 ed è un omaggio a Quel maledetto treno blindato, del 1978. C’è Brad Pitt che fa il tenente Aldo Raine, Christoph Walz che fa il nazista e Michael Fassbender che fa segno con le dita nel modo sbagliato.



La7

21.15 – Piazzapulita

Ospite del talk show politico di Corrado Formigli ci sarà la comandante della nave Sea Watch 3 Carola Rackete.

TV8

20.55 – Europa League: Roma-Istanbul Basaksehir

Partita valida per il primo turno della fase a gironi di UEFA Europa League. Come la Lazio – l’altra squadra italiana impegnata in Europa League – nei sorteggi di agosto la Roma è finita in un girone alla sua portata ma non così facile, dove oltre al Basaksehir ci sono Borussia Mönchengladbach e Wolfsberger. Per la squadra di Paulo Fonseca sarà quindi importante partire subito con una vittoria in casa contro gli avversari più competitivi del girone, secondi classificati nell’ultimo campionato turco, che si presentano a Roma con una squadra molto esperta.

Rai Movie

21.15 – Model Shop – L’amante perduta

Film del 1969 del regista francese Jacques Demy, con Gary Lockwood, Alexandra Hay, e Anouk Aimée, con protagonista un giovane architetto la cui vita è un mezzo disastro, che si innamora di una misteriosa straniera.



Iris

21.15 – Striptease

Film del 1996 con Demi Moore, su un’ex agente dell’FBI che dopo essere stata licenziata diventa spogliarellista, finendo in mezzo a un losco ricatto politico.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Black Panther



Sky Cinema Action

21.15 – John Wick