Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che il bel tempo che stava facendo questi giorni finirà. Si comincia di mattina con nuvole e perturbazioni al Centro-Nord e al Nord-Est, poi inizierà a piovere intorno a Venezia, Reggio Emilia, e tra Mantova e Brescia, di pomeriggio. Di sera sarà nuvoloso un po’ dappertutto ma dovrebbe piovere solamente in provincia di Ferrara, mentre di notte potrebbe piovere anche in Umbria e in Trentino-Alto Adige.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.