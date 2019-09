Michele Serra, e un pensiero tutti i giorni

“L’amaca di domani” è al Teatro Masini di Faenza – gran bel posto – sabato 21 settembre: i biglietti per esserci sono in vendita online su Vivaticket . Il programma completo di TALK è qui .

Sabato 21 settembre, penultimo giorno d’estate, la giornata di incontri TALK pensata dal Post a Faenza si concluderà con lo spettacolo di Michele Serra L’amaca di domani al Teatro Masini: un monologo autobiografico “alla presenza di una mucca” dedicato al ruolo di un autore di rubrica quotidiana su un grande giornale, e alle cose che gli sono successe intorno in più di 25 anni.

