Fotofinish

Le foto sportive più belle della settimana appena finita comprendono macerie di vecchi stadi, signore che guardano le corse dei cavalli in spiaggia, un incendio prima di una partita della seconda giornata di NFL, un torneo in Amazzonia e una bella foto in bianco e nero di un surfista. Poi come sempre ci sono gli eventi del weekend: Marc Marquez che ha vinto il Gran Premio di MotoGP di San Marino, la fine della Vuelta di Spagna, vinta per la prima volta da uno sloveno, e infine qualcosa dalla Serie A femminile, con l’abbraccio delle calciatrici del Milan dopo uno dei tre gol segnati alla Roma.