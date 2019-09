Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la Vuelta di Spagna

Il ciclista sloveno Primoz Roglic ha vinto la Vuelta di Spagna, terza e ultima corsa a tappe di tre settimane della stagione. Domenica, al termine della ventesima e ultima tappa, il corridore del Team Jumbo Visma ha conservato il primo posto nella classifica generale con un vantaggio di 2 minuti e 33 secondi sullo spagnolo Alejandro Valverde e quasi 3 minuti dal connazionale Tadej Pogacar. Per Roglic, ex saltatore con gli sci di 29 anni, è il primo grande successo in carriera, arrivato a pochi mesi dal terzo posto al Giro d’Italia e un anno dopo il quarto posto al Tour de France. Roglic ha vinto anche la maglia verde da leader della classifica a punti. Il francese Geoffrey Bouchard è stato invece il miglior scalatore mentre lo sloveno Pogacar ha vinto la maglia bianca come miglior giovane della corsa.