Hellas Verona-Milan in diretta TV e in streaming

Hellas Verona-Milan è uno dei posticipi della terza giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. L’Hellas è ancora imbattuto in questo campionato, avendo pareggiato col Bologna alla prima giornata e vinto contro il Lecce alla seconda. Il Milan arriva invece da una brutta sconfitta con l’Udinese e da una risicata vittoria in casa contro il Brescia: i meccanismi tipici delle squadre del nuovo allenatore Marco Giampaolo si sono visti soltanto a sprazzi, e la squadra continua a fare molta fatica a produrre azioni offensive.

Dove vedere Hellas Verona-Milan

Hellas Verona-Milan verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (canali 201 e 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Verona-Milan

Verona (3-4-2-1) Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski

Milan (4-3-2-1) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo; Piatek