Roma-Sassuolo in TV e in streaming

Roma-Sassuolo è il primo posticipo serale della terza giornata di Serie A. Si gioca alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa da Sky. La Roma ha iniziato il campionato con due pareggi: in casa contro il Genoa e poi nel derby contro la Lazio. È una squadra che è cambiata molto in estate, ha un grande potenziale offensivo ma è ancora fragile in difesa, come dimostrano i tanti gol subiti finora. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi gioca un calcio offensivo come quello della Roma: è una squadra più consolidata ma con minor qualità. Stasera, ad ogni modo, ci si aspetta una partita giocata a viso aperto da entrambe.

Dove vedere Roma-Sassuolo

Roma-Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni di Roma-Sassuolo

Roma (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Sassuolo (4-3-3) Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga