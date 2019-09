Il Gran Premio di San Marino di MotoGP in diretta TV e in streaming

Il Gran Premio di San Marino di MotoGP si corre oggi pomeriggio dalle 14 sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. È la tredicesima gara del Motomondiale, la prima dopo la pausa estiva di tre settimane. Fin qui la stagione è stata dominata dal campione del mondo in carica, Marc Marquez, vincitore di sei Gran Premi. Marquez ha 250 punti in classica, 78 in più di Andrea Dovizioso, l’unico pilota con ancora qualche possibilità di raggiungerlo.

Oggi a Misano partirà dalla pole position il pilota spagnolo della Yamaha Maverick Viñales, il più veloce nelle qualifiche di sabato davanti a Pol Espargaró della KTM e a Fabio Quartararo della Yamaha non ufficiale. Per quanto riguarda i piloti italiani, Franco Morbidelli partirà quarto, Andrea Dovizioso sesto e Valentino Rossi settimo. Marquez partirà invece dalla quinta posizione. Stando a quanto si è visto nel weekend di gare, le Yamaha sembrano favorite per la vittoria.

Dove vedere il Gran Premio di San Marino

Il Gran Premio di San Marino verrà trasmesso in chiaro sul canale del digitale terrestre TV8 con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. TV8 si può vedere anche in streaming online da qui. Sky lo trasmetterà invece su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208). Gli abbonati potranno seguire la gara in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Qui invece trovate tutti i modi per seguire in televisione e in streaming gli sport principali durante l’anno tra Sky, Dazn, Eurosport e Rai.