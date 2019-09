Cosa c’è stasera in TV

Stasera su Rai 1 va in onda l’evento organizzato da Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio sulle colline di Lajatico, suo paese natale, mentre Rai 3 trasmette il film Zona d’ombra, che racconta la storia del medico che si occupò per primo delle malattie degenerative dei giocatori di football. Italia 1 trasmette invece in prima televisiva un film Disney con George Clooney uscito nel 2015. Tra gli altri film più rilevanti della serata ci sono il thriller Red Eye con Rachel McAdams e Cillian Murphy, quello sui fratelli fondatori di Adidas e Puma, e Schegge di paura con Edward Norton e Richard Gere.

Rai 1

21.30 – Ali di libertà

Andrea Bocelli interpreta in prima serata le arie d’opera più famose insieme a Carla Fracci, Mika, Matteo Bocelli e Larisa Martinez sul palco del Teatro del Silenzio, creato dallo stesso Bocelli sulle colline di Lajatico, suo paese natale in provincia di Pisa.

Rai 2

21.05 – N.C.I.S.

È un episodio della sedicesima stagione della serie poliziesca sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines.

Nuove avventure esplosive per la squadra di @NCISLA, questa sera su #Rai2 💥 pic.twitter.com/qd2z4dWiMe — Rai2 (@RaiDue) September 13, 2019

Rai 3

20.30 – Zona d’ombra

Racconta la storia di Bennet Omalu, medico che si occupò della malattia degenerativa che colpisce il cervello di molti giocatori di football americano a causa dei colpi alla testa ricevuti durante le partite. È stato prodotto da Ridley Scott e diretto da Peter Landesman, al suo primo film da regista. Nel cast ci sono Will Smith, Eddie Marsan e David Morse, che interpreta Mike Webster, giocatore dei Pittsburgh Steelers morto nel 2002.

Una battaglia indimenticabile nel mondo del football, tratta da una storia vera: #Zonadombra, con #WillSmith.

Questa sera alle 20.30 su #Rai3. pic.twitter.com/opol8S7fU9 — Rai3 (@RaiTre) September 14, 2019

Rete 4

21.25 – Una vita

Su Rete 4 vanno in onda altri tre episodi della tredicesima stagione di una telenovela spagnola ideata dalla creatrice dell’apprezzata telenovela Il segreto (apprezzata dai fan del genere).

Canale 5

21.20 – Anche se è amore non si vede

È una commedia del 2011 diretta e interpretata dai comici Salvatore Ficarra e Valentino Picone.

Una nuova stagione di grande spettacolo per #Canale5… ogni sera un appuntamento tutto nuovo con intrattenimento, sport e grandi fiction! Sette giorni su sette un grande appuntamento in prima serata! pic.twitter.com/TvNMYKAIxw — Mediaset Play (@MediasetPlay) September 13, 2019

Italia 1

21.15 – Tomorrowland

È un recente film della Disney (prende il nome dalla zona a tema futuristico che si trova in tutti i parchi Disneyland) a metà tra sci/fi e fantasy, diretto da Brad Bird. Racconta la storia di una ragazza adolescente che dopo essersi messa in qualche guaio con la polizia scopre una misteriosa spilla che, se toccata, la porta in un altro mondo. Ci recitano George Clooney, Britt Robertson e Hugh Laurie.

La7

21.15 – Little Murders

Nuovi episodi della serie televisiva francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.

Alle 21:15 appuntamento con la serie ispirata ai romanzi di Agatha Christie 'Little Murders' pic.twitter.com/SOMsiMYn0c — La7 (@La7tv) September 14, 2019

TV8

21.30 – Red Eye

È un film thriller del 2005 diretto da Wes Craven con Rachel McAdams, Cillian Murphy e Brian Cox.

NOVE

21.00 – Schegge di paura

È un film thriller del 1996 diretto da Gregory Hoblit. Ci recitano Richard Gere, Laura Linney ed Edward Norton. Il film è liberamente ispirato al romanzo giallo Primal Fear. Per la sua parte, Edward Norton venne nominato agli Oscar del 1997 come miglior attore non protagonista.



Rai Movie

21.15 – Adidas vs Puma

È un film tedesco del 2016 sulla storia delle aziende di abbigliamento sportivo Adidas e Puma, fondate da due fratelli nella città di Herzogenaurach.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Nudi e felici

Sky Cinema Due

21.15 – Ghost

Sky Cinema Collection

21.15 – Ghost rider