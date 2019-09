Dove vedere Inter-Udinese in TV e in streaming

Inter-Udinese è l’ultimo anticipo del sabato della terza giornata di Serie A. Si gioca stasera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi oltre 60.000 spettatori, e verrà trasmesso in esclusiva su Dazn. Dopo due giornate e la prima pausa stagionale, l’Inter è al primo posto in classifica a pari merito con Juventus e Torino. Da oggi inizieranno due settimane molto impegnative per la squadra di Antonio Conte, che nel giro di venti giorni dovrà giocare il derby di Milano, il derby d’Italia contro la Juventus e in trasferta a Barcellona in Champions League. L’Udinese invece ha iniziato la stagione con una vittoria contro il Milan ma poi ha perso in casa 3-1 contro il Parma. Il suo obiettivo è ancora la salvezza.

Dove vedere Inter-Udinese

Inter-Udinese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito per chi si iscrive entro il 6 ottobre, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni di Inter-Udinese

Inter (3-5-2) Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lukaku

Udinese (3-5-2) Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema; De Paul, Lasagna

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link di questa pagina.