Fiorentina-Juventus in diretta TV e in streaming

Fiorentina-Juventus è il primo anticipo della terza giornata di Serie A. Si gioca oggi pomeriggio alle 15 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina viene da due sconfitte contro Napoli e Genoa, e un finale particolarmente turbolento nella passata stagione. Da quando è arrivato, cinque mesi fa, l’allenatore Vincenzo Montella ha vinto una sola partita ufficiale, contro il Monza in Coppa Italia. Per mantenere il suo incarico dovrà iniziare a fare qualche punto, visto che si parla già dei suoi possibili sostituti. Sarà invece la prima partita ufficiale per Maurizio Sarri da allenatore della Juventus, visto che ha saltato le prime due di campionato per guarire da una polmonite.

Dove vedere Fiorentina-Juventus

Fiorentina-Juventus verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.

Come l’anno scorso, Sky e Dazn si divideranno la trasmissione in esclusiva degli incontri. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

Fiorentina (4-3-3) Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Ribery

Juventus (4-3-3) Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo