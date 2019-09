Cosa c’è stasera in TV

Serata televisivamente interessante. Se durante la crisi di governo vi è mancato Propaganda Live, ritorna Propaganda Live. Se siete adolescenti, c’è un film di Twilight. Se siete preoccupati dal modo in cui la tecnologia invade la vostra privacy, c’è The Circle. Se vi piace lo sport, c’è l’Italia dei maschi agli Europei di pallavolo. Se volete ridere, c’è il film di Checco Zalone che ha incassato una montagna di soldi. Se vi piacciono i talent show, c’è il nuovo X Factor. Se vi piacciono i supereroi, c’è un film di supereroi. Se vi piacciono i film impegnati, c’è un film impegnato. Quindi non vi lamentate.

Rai Uno

21.25 – Tale e Quale Show

Quel programma condotto da Carlo Conti in cui personaggi dello spettacolo imitano famosi cantanti italiani e internazionali. In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Questa sera non potete perdervi la prima puntata della nona edizione di Tale e Quale Show! 😎🎊

Rai Due

21.20 – NCIS Los Angeles

Una puntata della decima stagione della serie della CBS.

Rai Tre

20.35 – Pallavolo: Italia-Grecia

Partita valida per gli europei maschili di pallavolo: l’Italia ha vinto la prima partita del girone contro il Portogallo, mentre la Grecia l’ha persa. La finale si giocherà il 29 settembre.

Rete Quattro

21.20 – The Circle

Film del 2017 tratto dall’omonimo romanzo del 2013 dello scrittore americano Dave Eggers. La protagonista è Emma Watson, e nel cast ci sono anche John Boyega e Tom Hanks. Il regista è James Ponsoldt. Racconta di una talentuosa informatica che viene assunta in una grande società che lavora nel campo dei social network e delle telecomunicazioni, che per certi versi ricorda una setta e i cui progetti hanno enormi conseguenze sulla privacy di chi sta online. Variety scrisse che nonostante The Circle sia un thriller, non è un film particolarmente emozionante: ma «parla alla testa», e pone degli interrogativi intelligenti sul tipo di società che vogliamo.

Canale 5

21.21 – Quo Vado

Quarto e fin qui ultimo film con il comico Checco Zalone, nonché il film italiano – e il secondo in assoluto – che ha incassato di più nella storia del cinema in Italia. Quindi probabilmente lo avete già visto, ma forse lo volete rivedere.

Italia Uno

21.20 – X-Men – L’inizio

Uscì nel 2011, il regista è Matthew Vaughn ed è un prequel della trilogia originale sugli X-Men. È il primo film con i nuovi, più giovani protagonisti, molti dei quali si sono rivisti nei film successivi: James McAvoy (che fa Charles Xavier/Professor X), Michael Fassbender (che fa Erik Lehnsherr/Magneto) e poi Nicholas Hoult, Kevin Bacon, Zoë Kravitz, Rose Byrne e Jennifer Lawrence. Il film racconta come e quando sono nati gli X-Men, spiegando per bene il complicato rapporto tra Charles Xavier e Magneto. È il terzo miglior film sugli X-Men secondo gli utenti di IMDB.

La7

21.15 – Propaganda Live

Ricomincia il programma con Diego Bianchi, Zoro e tutta la compagnia, finalmente. Tanto quest’estate nella politica italiana non è successo nulla, no?

Tv8

21.30 – X Factor

La prima puntata della nuova stagione, la tredicesima, con le audizioni.

La prima puntata di #XF13 è andata e i nuovi giudici se la sono cavata alla grande!

Nove

21.25 – Viva la libertà

Film italiano del 2013 diretto da Roberto Andò e interpretato un po’ da tutti quelli che contano: Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi. Parla di un politico di centrosinistra in declino che secondo tutti i sondaggi perderà le prossime elezioni, e che decide di sparire nel nulla. Viene rimpiazzato dall’eccentrico fratello gemello, con risultati sorprendenti.

Rai Movie

21.10 – The Captive – Scomparsa

Film del regista armeno Atom Egoyan, uscito nel 2014. Ci recitano Ryan Reynolds, Scott Speedman e Rosario Dawson. È stato in concorso al Festival di Cannes ed è la storia di due genitori a cui viene rapita la figlia: otto anni dopo, in presenza di alcuni nuovi indizi, iniziano a indagare per conto loro.

Iris

21.00 – L’uomo del giorno dopo

Film del 1997 diretto e interpretato da Kevin Costner, basato su un romanzo post apocalittico ambientato nel 2013, quando il pianeta è stato semi distrutto da una guerra nucleare. È considerato uno dei film più brutti di quell’anno, quindi forse è di quei film così brutti che vale la pena vederli.

La 5

21.10 – Twilight: New Moon

Il secondo film della saga per ragazzi di Twilight, tratta dai libri di Stephenie Meyer.

Sky

Sky Cinema Family

21.00 – Jumanji

Sky Cinema Due

