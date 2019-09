Le previsioni meteo per domani, venerdì 13 settembre

Se l’inizio di settembre era stato drasticamente diverso rispetto ad agosto, adesso che ci avviciniamo alla metà del mese sembra invece tornato il bel tempo stabile, ma non il caldo (per fortuna, diranno alcuni). Anche venerdì continuerà infatti a essere sereno in tutta Italia, senza eccezioni. Da mattina a sera non ci saranno nuvole praticamente da nessuna parte: la giornata perfetta, insomma.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.