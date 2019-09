Dove vedere la finale degli US Open tra Medvedev e Nadal

Questa sera alle 22 italiane si giocherà la finale maschile degli US Open di tennis, l’ultimo torneo dell’anno del Grande Slam. A contendersi il titolo saranno lo spagnolo Rafa Nadal e il russo Daniil Medvedev. Per Nadal, che quest’anno ha vinto il Roland Garros ed è al secondo posto nel ranking mondiale, una vittoria questa sera gli consegnerebbe il 19esimo Slam in carriera e il quarto agli US Open. Per Medvedev, che ha 23 anni ed è al quinto posto nel ranking mondiale, quella di oggi è la prima finale in un torneo del Grande Slam: finora il suo miglior piazzamento sono stati gli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open di quest’anno.

Dove vedere Medvedev-Nadal

Medvedev-Nadal sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Eurosport su Eurosport 1, visibile dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito per chi si iscrive prima del 6 ottobre, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Eurosport 1 è visibile anche per gli abbonati Sky al canale 210, che lo potranno vedere anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.

***

