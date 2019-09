Formula 1: il Gran Premio d’Italia in streaming e in diretta TV

Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 si correrà oggi alle 15:10 sullo storico tracciato dell’autodromo di Monza. In pole position partirà il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc, seguito da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas della Mercedes, e dal compagno di scuderia Sebastian Vettel. Per Leclerc, che ha 21 anni ed è considerato da molti esperti come uno dei più promettenti piloti in circolazione, è la quarta pole position in carriera, nonché la seconda consecutiva dopo quella ottenuta nel Gran Premio del Belgio: in quel caso aveva anche vinto la sua prima gara in Formula 1.

Per la storia, le caratteristiche tecniche del circuito e per le migliaia di tifosi – in particolare della Ferrari – che ogni anno riempiono gli spalti, il Gran Premio d’Italia è considerato uno dei più belli e rilevanti dell’intero Mondiale di Formula 1. L’autodromo di Monza, inoltre, è la pista più veloce del campionato, con le monoposto che arrivano a tenere una velocità media sul giro superiore ai 260 chilometri orari.

Al momento nella classifica generale Lewis Hamilton è primo con 268 punti, seguito da Bottas a 203 e Verstappen a 181. Vettel e Leclerc, invece, sono rispettivamente quarto e quinto.

Hamilton (Mercedes) 268 Bottas (Mercedes) 203 Verstappen (Red Bull) 181 Vettel (Ferrari) 169 Leclerc (Ferrari) 157 Gasly (Toro Rosso) 65 Sainz (McLaren) 58 Kvyat (Toro Rosso) 33 Raikkonen (Sauber) 31 Albon (Red Bull) 26

Dove vedere il Gran Premio d’Italia di Formula 1 in tv e in streaming

Il Gran Premio d’Italia verrà trasmesso in diretta sia su Sky che in chiaro. Chi è abbonato a Sky potrà vederlo su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207), e in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Il Gran Premio d’Italia è uno dei cinque Gran Premi del Mondiale che verranno trasmessi anche in diretta in chiaro, e si potrà vedere sul canale TV8 del digitale terrestre e in streaming qui.

Qui invece trovate tutti i modi per seguire in televisione e in streaming gli sport principali durante l’anno tra Sky, Dazn, Eurosport e Rai.