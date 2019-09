L’India ha perso i contatti col suo lander lunare

L’India ha probabilmente fallito il suo primo allunaggio controllato, organizzato nell’ambito della missione spaziale Chandrayaan-2. Il robot automatico (lander) Vikram ha seguito una traiettoria errata nelle ultime fasi di discesa sulla Luna e non ha più inviato comunicazioni. L’agenzia spaziale indiana ISRO è al lavoro per analizzare i dati, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che l’allunaggio sia fallito. Se tutto fosse andato come da programma, l’India sarebbe diventata il quarto paese a far depositare intatto un proprio robot sulla Luna, dopo Russia, Cina e Stati Uniti, che 50 anni fa raggiunsero inoltre il suolo lunare con il primo equipaggio di esseri umani.

Vikram era una delle parti più importanti della missione Chandrayaan-2, il cui scopo scientifico era di esplorare alcune aree del polo sud della Luna, sul quale non abbiamo ancora molti dati. Grazie alle precedenti esplorazioni svolte da diversi paesi, si sono trovati indizi consistenti sul fatto che quella zona ospiti grandi quantità di ghiaccio, che potrebbe essere sfruttato in futuro nel caso di una colonizzazione del nostro unico satellite naturale.

Una volta raggiunto il suolo lunare, Vikram avrebbe dovuto liberare il rover Pragyan, che si sarebbe dovuto muovere sulla superficie per fotografarla e analizzarla. I due robot avevano a disposizione diversi strumenti, compreso un sismometro per misurare i terremoti che si verificano sulla Luna.

Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre, pochi minuti prima del momento in cui Vikram avrebbe dovuto toccare il suolo lunare, i tecnici di ISRO hanno notato alcune anomalie nei dati forniti da Chandrayaan-2. Il lander era significativamente fuori rotta e a circa 2,1 chilometri dalla superficie lunare ha smesso di comunicare.

I responsabili della missione sono ora al lavoro per capire se qualcosa di Vikram abbia resistito all’impatto, ma secondo diversi esperti ci sono poche possibilità di tornare a comunicare con il lander.

This is Mission Control Centre. #VikramLander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 km. Subsequently, communication from Lander to the ground stations was lost. Data is being analyzed. #ISRO

Il primo ministro dell’India, Narenda Modi, si è comunque congratulato con gli scienziati e i tecnici di ISRO, dicendo che il paese è “fiero di loro”: “Ci sono momenti per essere coraggiosi, e noi lo saremo!”.

India is proud of our scientists! They’ve given their best and have always made India proud. These are moments to be courageous, and courageous we will be!

Chairman @isro gave updates on Chandrayaan-2. We remain hopeful and will continue working hard on our space programme.

