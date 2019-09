Le foto di giovedì a Venezia

I due film in concorso oggi al festival di Venezia sono A herdade, del regista Tiago Guedes e Gloria Mundi di Robert Guédiguian. A herdade parla di una ricca famiglia portoghese che possiede una delle più grandi proprietà fondiarie d’Europa, la cui storia si incrocia con le vicende politiche, economiche e sociali del Paese, dagli anni Quaranta della dittatura, al suo rovesciamento negli anni Settanta fino ad oggi. Gloria Mundi è ambientato in Francia, a Marsiglia, dove una una famiglia si riunisce per la nascita di una bambina, Gloria, compreso suo nonno, che è un ex detenuto.

Sempre giovedì 5 sono stati proiettati i primi due episodi della serie ZeroZeroZero del regista Stefano Sollima (già regista di Gomorra) e tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Fanno parte del cast Andrea Riseborough, Dane DeHaan e Gabriel Byrne.