Jo Johnson, fratello minore di Boris Johnson, si è dimesso da ministro e da parlamentare

Jo Johnson, fratello minore del primo ministro Boris Johnson, si è dimesso inaspettatamente da ministro dell’Istruzione e da parlamentare perché «combattuto tra la lealtà familiare e l’interesse nazionale». Johnson non ha dato molti dettagli sui motivi della sua decisione, che comunque sembrano essere legati alle recenti e controverse decisioni prese dal governo su Brexit.

Johnson, che al referendum del 2016 su Brexit aveva votato a favore della permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea, era stato eletto parlamentare con il Partito Conservatore alle ultime elezioni politiche per la circoscrizione di Orpington, in Inghilterra. Era già stato ministro nel governo di David Cameron e poi in quello di Theresa May, dal quale però era uscito perché contrario all’accordo su Brexit raggiunto con i negoziatori europei. Era tornato a fare il ministro dopo l’elezione di Boris Johnson a capo del Partito Conservatore e di conseguenza a primo ministro britannico.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest – it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout

— Jo Johnson (@JoJohnsonUK) September 5, 2019