Quando Matteo Berrettini giocherà contro Rafael Nadal

La semifinale del torneo di tennis degli US Open tra il tennista italiano Matteo Berrettini e lo spagnolo Rafael Nadal si terrà venerdì 6 settembre a New York. L’orario della partita è ancora da definire: potrebbe iniziare alle 23 ora italiana oppure dopo la fine dell’altra semifinale, quella tra il russo Daniil Medvedev e il bulgaro Grigor Dimitrov.

Berrettini è romano, ha 23 anni, è al 25esimo posto della classifica ATP dei tennisti professionisti e ha iniziato a partecipare ai tornei del Grande Slam (i più importanti del tennis) l’anno scorso, raggiungendo gli ottavi di finale all’ultima edizione di Wimbledon, il torneo di Londra. È la prima volta che Berrettini arriva in semifinale agli US Open ed è il secondo italiano a farlo dopo Corrado Barazzutti, nel 1977. Ai quarti di finale aveva battuto il francese Gael Monfils in 5 combattuti set durati tre ore e 56 minuti, per 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6(5).

Nadal, 33 anni, è considerato tra i tennisti più forti di sempre e ha già vinto tre volte gli US Open. È al secondo posto della classifica ATP ed è l’unico tra i tennisti considerati tradizionalmente più forti rimasto in gara, dopo il ritiro del serbo Novak Djokovic e la sconfitta dello svizzero Roger Federer. È arrivato in semifinale dopo aver battuto l’argentino Diego Schwartzman per 6-4, 7-5, 6-2. Questa sarà la prima volta in cui Nadal e Berrettini giocano l’uno contro l’altro. La partita sarà trasmessa da Eurosport e si potrà vedere anche su DAZN.