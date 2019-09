Henrikh Mkhitaryan in prestito dall’Arsenal alla Roma

Il trequartista armeno Henrikh Mkhitaryan è stato ceduto in prestito dall’Arsenal alla Roma per 3 milioni di euro nell’ultima giornata del calciomercato estivo. Mkhitaryan viene da tre stagioni tutto sommato deludenti trascorse in Premier League tra Manchester United e Arsenal. Ha 30 anni e in Serie A cercherà di rilanciarsi per tornare ai livelli raggiunti con il Borussia Dortmund e in precedenza con lo Shakhtar Donetsk, la squadra che lo lanciò nel grande calcio europeo. A Roma troverà peraltro un ex allenatore dello Shakhtar, il portoghese Paulo Fonseca, ingaggiato in estate.

Mkhitaryan è figlio di Hamlet Mkhitaryan, uno dei più grandi calciatori armeni. È cresciuto nel Pyunik di Yerevan e nel 2009 si trasferì in Ucraina, il campionato in cui si impose come uno dei più interessanti trequartisti della sua generazione. Nella stagione 12/13 con lo Shakhtar Donetsk di Mircea Lucescu arrivò a segnare 29 gol in 42 presenze tra campionato e coppe, attirando l’interesse di molte grandi squadre europee: alla fine lo prese il Borussia Dortmund per quasi 30 milioni di euro. Mkhitaryan è ambidestro, può giocare come trequartista o esterno offensivo e le sue qualità più evidenti sono tecnica, rapidità con e senza palla, visione di gioco e bravura negli inserimenti.