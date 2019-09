Italia-Angola dei Mondiali di basket in TV e in streaming

Italia-Angola è una delle partite del secondo turno dei Mondiali di basket in Cina. Si gioca oggi quando in Italia saranno le 9.30 all’International Sports and Cultural Center di Foshan. L’Italia ha esordito ai Mondiali sabato con una facile vittoria per 108-62 contro le Filippine. Era nettamente favorita e ha vinto senza difficoltà raggiungendo la Serbia al primo posto del Gruppo D, che nella sua prima partita ha battuto 105-59 proprio l’Angola. Accederanno alla seconda fase a gironi del torneo le prime due classificate di ciascun gruppo, che si porteranno dietro i risultati ottenuti nella prima. Questo vuol dire che ogni partita sarà decisiva per il proseguimento del torneo.

L’allenatore dell’Italia, Meo Sacchetti, ha convocato 12 giocatori “scremandoli” dalle precedenti liste provvisorie. Gli ultimi esclusi sono stati Giampaolo Ricci e Brian Sacchetti (suo figlio). Nei convocati definitivi ci sono due giocatori di NBA — Marco Belinelli e Danilo Gallinari — due attualmente tesserati per squadre europee — Daniel Hackett e Luigi Datome — e sette provenienti dal campionato italiano. Il club più rappresentato è l’Olimpia Milano, con tre convocati.

Dove vedere Italia-Angola

Italia-Angola dei Mondiali di basket in Cina verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistarla pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.