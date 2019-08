Il terzo giorno al Festival di Venezia

Il 30 agosto di quarant’anni fa morì Jean Seberg, attrice icona della Nouvelle Vague. Oggi, terzo giorno del Festival di Venezia, è il giorno del film fuori concorso Seberg, in cui l’attrice è interpretata da Kristen Stewart. Per quanto riguarda invece i film in concorso è il giorno di J’accuse di Roman Polanski e di Il sindaco del Rione Sanità, che è diretto da Mario Martone ed è uno dei tre film italiani in corsa per il Leone d’oro.

J’accuse (il cui titolo italiano sarà L’ufficiale e la spia) arriverà nei cinema a novembre e racconta la storia dell’affaire Dreyfus, dal nome del generale Alfred Dreyfus, francese ed ebreo, che prima della Prima guerra mondiale fu accusato di aver venduto segreti militari alla Germania. “J’accuse” è il titolo di un editoriale di con cui Émile Zola accusò gli accusatori di Dreyfus, che nel film è interpretato da Louis Garrel.

Il sindaco del rione Sanità riprende un dramma di Eduardo De Filippo, ambientandolo però ai giorni nostri. Il sito del Festival lo presenta così: