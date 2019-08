Hugh Grant è giusto un po’ arrabbiato con Boris Johnson

Il famoso attore inglese Hugh Grant ha scritto su Twitter un messaggio molto duro nei confronti del primo ministro britannico Boris Johnson, che mercoledì ha annunciato la sospensione del Parlamento per impedire che interferisca con il governo nelle ultime settimane prima di Brexit (qui puoi leggere di più su questa storia).

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) August 28, 2019