Cosa c’è stasera in TV

Risolta o quasi la crisi di governo, su Rai Uno stasera non c’è uno speciale sulla situazione politica ma Don Matteo, la consueta replica dell’undicesima stagione; ma se ne sentite il bisogno c’è sempre In onda su La7, il talk show di Luca Telese e David Parenzo. Un po’ di sport: la nazionale italiana agli Europei femminili di pallavolo gioca contro la Polonia, e nel calcio il Torino gioca ai playoff di UEFA Europa League contro il Wolverhampton. Ci sono poi la storia vera di Libero Grassi, ucciso per essersi opposto al pizzo, il secondo filmone della saga di Hunger Games, uno di Clint Eastwood, uno di Ridley Scott e L’insulto, un film libanese che vinse la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile e rappresentò il suo Paese agli Oscar del 2018.



Rai Uno



21.25 – Don Matteo

Replica dell’undicesima stagione della serie con protagonista il prete che va in bicicletta interpretato da Terence Hill: stasera tocca agli episodi 21 e 22.

Il maresciallo Cecchini vede il fidanzato di sua figlia in compagnia di una donna poco più grande di lui che tiene in braccio un bambino… identico al carabiniere! 😮🤔#DonMatteo11 QUESTA SERA alle 21.25 su #Rai1#29agosto pic.twitter.com/nL7a6Jwk9P — Rai1 (@RaiUno) August 29, 2019



Rai Due



21.20 – Io sono libero

Docufiction del 2016 che racconta la storia e in particolare gli ultimi otto mesi di vita dell’imprenditore siciliano Libero Grassi, che nel 1991 pubblicò sul Giornale di Sicilia una lettera – che iniziava con “Caro Estortore” – in cui dichiarava di non voler più pagare il pizzo.



Rai Tre



20.20 – Quinta e ultima partita della nazionale femminile di pallavolo italiana nel Gruppo B degli Europei, contro la Polonia. L’Italia è già qualificata, gioca per ottenere il primo posto del girone.



Rete 4



21.30 – Un mondo perfetto

Diretto da Clint Eastwood nel 1993, con Kevin Costner nel ruolo di un uomo che nell’evadere dal carcere con un complice prende in ostaggio un bambino di otto anni. C’è il Texas Ranger buono che guida la squadra per salvarlo, ovviamente interpretato da Clint Eastwood. Su IMdB ha 7,6 stelline su 10.



Canale 5



21.15 – La matassa

Commedia con Ficarra e Picone nel ruolo di due cugini molti amici da bambini, separati a 10 anni da un litigio tra i genitori e che si rincontrano da grandi.

Italia Uno

21.20 – Hunger Games: La ragazza di fuoco

Secondo dei quattro film tratti dall’omonima trilogia distopica scritta da Suzanne Collins. Uscì nel 2013, ci recitano Jennifer Lawrence nel ruolo della protagonista Katniss Everdeen, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz e Philip Seymour Hoffman. Su IMDB ha 7,5 su 10.

La7

20.40 – In onda

Il talk show di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo.

#inonda Quando giurerà il nuovo #GovernoConte2? Per l'autorevole quirinalista Marzio Breda il premier ha meno di una settimana per redigere programma e stilare la lista dei ministri per #Mattarella https://t.co/R1VcllOkhA — La7 (@La7tv) August 29, 2019

TV8

21.45 – Wolverhampton-Torino

È la partita di ritorno dei playoff di UEFA Europa League. Si gioca stasera alle al Molineux Stadium di Wolverhampton, in Inghilterra. Nella partita di andata, giocata una settimana fa in Italia, il Torino era stato battuto 3-2, un risultato che complica parecchio la sua qualificazione ai gironi: stasera dovrà vincere almeno 2-0 per passare il turno, e non sarà per niente facile.

Iris

21.00 – Il genio della truffa

Film del 2003 diretto da Ridley Scott, tratto da un libro di Eric Garcia, con Nicolas Cage e Sam Rockwell. Su IMdB ha 7,3 su 10.

Sky

Sky Cinema Uno – 21.15 – Deadwood

Antiche rivalità vengono riaccese, alleanze sono messe alla prova e vecchie ferite riaperte.

Appuntamento questa sera alle 21.15 su Sky Cinema Uno e @SkyAtlanticIT con «Deadwood – Il Film», film sequel della serie, prodotto da @HBO e candidato a 8 premi Emmy Awards pic.twitter.com/Y8H03WKTzF — Sky Cinema (@SkyCinemaIT) August 29, 2019

Sky Cinema Due – 21.15 – L’insulto