È iniziato il festival del cinema di Venezia

Oggi è iniziata la 76esima edizione della Mostra del cinema di Venezia (tutti lo chiamano Festival), che si svolgerà fino al 7 settembre. Il film di apertura è La vérité del regista giapponese Kore-eda Hirokazu, in cui recitano Ethan Hawke, Catherine Deneuve e Juliette Binoche, fotografate durante la presentazione alla stampa: parla di Fabienne (Deneuve), una famosa attrice del cinema francese che dopo aver scritto la sua autobiografia riceve la visita della figlia Lumir (Binoche) e suo marito (Hawke). Tra i tanti attori e personaggi famosi attesi stasera e nei prossimi giorni si sono già visti Brad Pitt, Isabella Ferrari e la cantante Mel B.

