La Cina ha annunciato nuovi dazi su prodotti statunitensi dal valore di 75 miliardi di dollari

Il governo cinese ha annunciato che a partire da settembre imporrà nuovi dazi del 5 o del 10 per cento su beni importati dagli Stati Uniti per un valore complessivo di 75 miliardi di dollari all’anno. È l’ultima mossa della guerra commerciale in atto fra Cina e Stati Uniti, avviata dall’amministrazione americana di Donald Trump. A inizio agosto gli Stati Uniti avevano annunciato che a partire da settembre avrebbero imposto nuovi dazi del 10 per cento su beni d’importazione cinesi del valore di 300 miliardi di dollari all’anno, in aggiunta a quelli già in vigore da maggio (Trump ha poi sospeso alcuni dazi, per non incidere sugli acquisti natalizi delle famiglie statunitensi).