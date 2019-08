Da settembre gli Stati Uniti imporrano nuovi dazi sui prodotti cinesi

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che dal primo settembre gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi del 10 per cento su beni d’importazione cinesi del valore di 300 miliardi di dollari all’anno.

I nuovi dazi si aggiungeranno a quelli già in vigore da maggio su beni d’importazione cinesi del valore annuale di 200 miliardi di dollari: in quel caso i dazi erano passati dal 10 al 25 per cento. La decisione, annunciata da Trump su Twitter, è arrivata al termine di diversi incontri bilaterali tra Stati Uniti e Cina per ridiscutere gli accordi commerciali tra i due paesi, che però non hanno dato i risultati sperati. Trump ha accusato il presidente cinese Xi Jinping di non stare facendo abbastanza e che finché non verrà trovato un accordo continuerà a aumentare i dazi sui beni cinesi. In seguito, al termine di un comizio tenuto a Cincinnati (Ohio), Trump ha detto che prossimamente i dazi potrebbe aumentare ancora di un ulteriore 25 per cento.

…during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019