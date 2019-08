Triestina-Juventus in TV e in streaming

Triestina-Juventus è una partita amichevole in programma questa sera alle 20.30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Per la Juventus è l’ultima amichevole estiva prima del debutto in campionato in programma sabato 24 agosto alle 18 in casa contro il Parma. La squadra di Maurizio Sarri non è ancora quella definitiva, dato che sono attese alcune cessioni per diminuire l’ampiezza della rosa. Non è escluso tuttavia l’arrivo di un nuovo centravanti. Sarà l’ultima amichevole anche per la Triestina, che ha potuto organizzare la partita di stasera in seguito all’eliminazione dal secondo turno di Coppa Italia subita la scorsa settimana a Perugia.

Dove vedere Triestina-Juventus

Triestina-Juventus verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Triestina-Juventus

Triestina (4-4-2) Offredi; Scrugli, Malomo, Lambrughi, Formiconi; Procaccio, Steffè, Giorico, Mensah; Granoche, Costantino

Juventus (4-3-3) Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Costa, Dybala, Cuadrado