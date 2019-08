La procura di Agrigento sta indagando sulla situazione della nave di Open Arms al largo di Lampedusa

La polizia giudiziaria ha acquisito dei documenti nella sede di Roma della Guardia costiera per conto dell’indagine della procura di Agrigento partita dopo un esposto di Proactiva Open Arms, la ong che gestisce la nave ferma da giovedì vicino a Lampedusa. Nell’inchiesta, che deve giudicare se siano stati commessi i reati di sequestro di persona, violenza privata e abuso d’ufficio, per ora non ci sono indagati.

A bordo della nave ci sono ancora 134 migranti, dopo che tra giovedì e venerdì tredici erano stati fatti sbarcare per «motivi psicologici» e «complicanze mediche». Gran parte di loro si trova sulla nave da 16 giorni; alcuni hanno ferite da arma da fuoco in cattive condizioni, dato che le risorse di medicinali della nave sono ridotte. Due squadre di medici hanno potuto visitare le persone a bordo negli ultimi giorni: secondo quelli dell’ong Emergency i migranti dovrebbero essere immediatamente sbarcati perché le loro condizioni psicologiche sono critiche. Tra i migranti ci sono anche dei minorenni non accompagnati, per cui ieri la procura minorile di Palermo ha nominato dei tutori.