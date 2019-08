Cesena-Milan in TV e in streaming

Cesena-Milan è una partita amichevole in programma questa sera alle 20.30 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Per il Milan è l’ultima amichevole estiva prima dell’esordio in campionato in programma domenica 25 agosto alle 18 a Udine contro l’Udinese.

Dove vedere Cesena-Milan

Cesena-Milan verrà trasmessa in diretta dal canale tematico Milan TV visibile agli abbonati sul canale 230 di Sky. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Cesena-Milan

Cesena (3-4-3) Agliardi; Sabato, Brignani, Ricci; Capellini, Franco, De Feudis, Valeri; Valencia, Butic, Russini

Milan (4-3-1-2) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek