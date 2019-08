Il Senato si riunirà domani alle 18

La conferenza dei capigruppo del Senato – riunita oggi nonostante la sospensione dei lavori parlamentari, dopo la decisione della Lega di ritirare il suo sostegno al governo – non ha raggiunto un consenso unanime sulle prossime mosse e quindi ha deciso di proporre all’aula di fissare per martedì 20 agosto le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La proposta sarà discussa e votata dal Senato domani, martedì 13 agosto, alle 18.

Con la formula “comunicazioni del presidente del Consiglio” non si intende direttamente la discussione e il voto della mozione di sfiducia, che dovrebbe avvenire successivamente: lo deciderà l’aula del Senato domani. Secondo quanto scrivono i giornali, la Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia avrebbero voluto convocare Conte in aula già per il 14 agosto; PD e LEU invece hanno protestato perché non avrebbero voluto rimettere la convocazione di Conte all’aula, col rischio che la proposta del 20 agosto non passi e prevalga la linea di chi vuole far prima.

