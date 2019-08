Coppa Italia, i risultati del secondo turno

Le partite del terzo turno, con le prime squadre di Serie A, sono in programma domenica prossima:

La nuova edizione della Coppa Italia , la coppa nazionale del campionato di calcio italiano, è iniziata due settimane fa con le partite del primo turno fra squadre dilettanti e di Serie C. Nell’ultimo fine settimana il torneo è proseguito con il secondo turno, dove hanno fatto il loro ingresso nel tabellone le squadre di Serie B e le retrocesse dall’ultima Serie A. Ci sono state diverse sorprese, come l’eliminazione ai rigori della Juve Stabia contro l’Imolese, la sconfitta del Benevento contro il Monza di Silvio Berlusconi e il Livorno eliminato dal Carpi.

