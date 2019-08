Il Gran Premio di MotoGP di Austria in streaming e in TV

Il Gran Premio di MotoGP di Austria si corre oggi sul circuito di Spielberg: la partenza è prevista per le 14. Il Gran Premio d’Austria è il 12esimo di questo Motomondiale, che finora è stato ampiamente dominato dal pilota spagnolo Marc Marquez, che guida una moto Honda ufficiale. Marquez partirà anche dalla pole position, la sua settima stagionale. In seconda e in terza posizione ci sono il francese Fabio Quartararo e l’italiano Andrea Dovizioso. Valentino Rossi partirà invece dalla decima posizione.

Come vedere il Gran Premio in streaming

Il Gran Premio si potrà vedere in diretta su Sky Sport MotoGP e solo in differita, alle 17, su TV8.