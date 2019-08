Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv non c’è molto di nuovo, come è lecito aspettarsi da un sabato sera di agosto. Su Rai 1 si parlerà di Tony Renis e Domenico Modugno, su Rai 2 ci sarà una partita di pallavolo, su Canale 5 un film di Pieraccioni, su Italia 1 il terzo Ritorno al Futuro e su La7 una serie tv belga.

Rai Uno

20.35 – Techetechetè Superstar

Puntata speciale, dedicata a Tony Renis e Domenico Modugno, del contenitore della RAI che ricicla spezzoni di vecchi programmi.

#TonyRenis e #DomenicoModugno:

🔹 due leggende della musica;

🔹 amici nella vita;

🔹 rivali solo sul palco.

STASERA, sabato #10agosto, #Techetechete Superstar, "Tony e Mimmo – Mercanti di Sogni" dalle 20:35 su #Rai1.

A seguire, "#Volare – La grande storia di Domenico Modugno" ✨ pic.twitter.com/K4dL5hdwOr — Rai1 (@RaiUno) August 10, 2019

Rai Due

21.05 – Australia-Italia

Partita di pallavolo maschile del Girone C del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Le altre squadre del girone sono Serbia e Camerun.

Tutti pronti per vivere nuove emozioni con la Nazionale di Volley maschile 🤾‍♂

Stasera primo match preolimpico per realizzare il sogno #Tokyo2020!

Italia-Camerun dalle 21 su @RaiDue

Guarda la diretta 👉 https://t.co/1nkEmpYl54#RoadToTokyo @Federvolley pic.twitter.com/NekFDDnQDD — RaiSport (@RaiSport) August 9, 2019

Rai Tre

21.20 – Via dalla pazza folla

Film drammatico e romantico del 2015, diretto dal regista danese Thomas Vinterberg e tratto da un omonimo romanzo di Thomas Hardy. È ambientato nell’Inghilterra Vittoriana e parla di tre uomini, tra loro molto diversi, tutti e tre attratti dalla stessa donna.

Rete 4

21.25 – Una vita

Due episodi della dodicesima stagione di una telenovela spagnola ideata dalla creatrice della molto apprezzata Il segreto (apprezzata dai fan del genere, si intende).

Canale 5

21.15 – Una moglie bellissima

Film con Leonardo Pieraccioni che interpreta un venditore ambulante la cui vita viene sconvolta quando nel suo paesino arriva un fotografo (Gabriel Garko) che propone a sua moglie (“bellissima”) di posare nuda per un calendario.

Italia 1

21.20 – Ritorno al futuro – Parte III

Dopo essere partiti dal presente per andare nel passato e da lì tornare nel presente, e dopo essere andati nel futuro, e poi nel presente e poi nel passato per cambiare il futuro e poi uno nel presente e uno nel passato, in questo film Marty e Doc vanno insieme nel passato-passato del vecchio West.

La7

21.15 – Professor T.

È una serie tv belga il cui protagonista è un professore in grado di risolvere casi all’apparenza irrisolvibili.

Sabato sera in compagnia della serie tv belga 'Professor T.' diretta da Indra Siera pic.twitter.com/iwy7vyI9Ft — La7 (@La7tv) August 3, 2019

TV8

21.35 – Le confessioni di Manson

Un documentario/intervista «per conoscere il passato di questo personaggio capace di commettere i più terribili crimini».

Nove

21.15 – Valencia-Inter

È un’amichevole, ma è un sabato di agosto e qualcuno di certo se la farà andare bene.

Sky

Sky Cinema Uno, 21.00: The Darkest Minds