Valencia-Inter in TV e in streaming

Valencia-Inter è una partita amichevole valida per il Trofeo Naranja, tradizionale evento estivo organizzato dalla squadra spagnola dal 1970. Si gioca questa sera alle 21.30 allo stadio Mestalla di Valencia. L’Inter va in Spagna dopo l’acquisto del centravanti belga Romelu Lukaku, che tuttavia non dovrebbe giocare. In attacco è prevista la presenza di Lautaro Martinez e del giovane Sebastiano Esposito. Per l’Inter è l’ultima amichevole internazionale prima dell’esordio in campionato previsto lunedì 26 agosto a Milano contro il Lecce. È l’ultima anche per il Valencia, che giocherà la prima partita di campionato il 17 agosto in casa contro la Real Sociedad.

Dove vedere Inter-Valencia

Inter-Valencia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale Nove del digitale terrestre o in streaming tramite l’applicazione o il sito Dplay, raggiungibile da qui. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Inter-Valencia

Valencia (4-4-2) Cillessen; Wass, Garay, Diakhaby, Gaya; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo, Gameiro

Inter (3-5-2) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Lautaro