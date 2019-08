Torino-Shakhtyor Soligorsk di Europa League in TV e in streaming

Torino-Shakhtyor Soligorsk è la partita di andata del terzo turno preliminare di UEFA Europa League. Si gioca stasera alle 21 allo Stadio Olimpico di Torino. Nel turno precedente la squadra allenata da Walter Mazzari ha eliminato gli ungheresi del Debrecen con un risultato complessivo di 7-1. Stasera giocherà invece contro la squadra bielorussa dello Shakhtyor Soligorsk, attualmente terza in campionato dopo quindici giornate e seconda classificata nella passata stagione. Nei precedenti turni di Europa League lo Shakhtyor ha eliminato l’Hibernians (Malta) e i danesi dell’Esbjerg. La vincente tra Torino e Shakhtyor si qualificherà ai playoff per l’accesso alla fase a gironi contro la vincente di Wolverhampton-Pyunik.

Dove vedere Torino-Shakhtyor Soligorsk

La partita verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Torino-Shakhtyor

Torino (3-5-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Zaza, Belotti

Shakhtyor (4-4-1-1) Klimovich; Burko, Matveichyk, Rybak, Antić; Balanovich, Kovalev, Ebong, Tatarkov; Khvaschinski; Bakaj