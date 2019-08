Cosa c’è stasera in TV

È mercoledì, che vuol dire che su Rai1 andrà in onda una nuova puntata di SuperQuark. In alternativa, oggi sarà una serata ricca di film tra cui scegliere: su TV8 c’è Il collezionista di ossa, un bel thriller di qualche anno fa con Denzel Washington, su La7 c’è Il medico della mutua, un classico della commedia all’italiana con Alberto Sordi, e su Rai Movie c’è Matrimonio all’italiana, di Vittorio De Sica. Su Canale 5, inoltre, inizia The Fix, una nuova miniserie in dieci puntate ispirata al caso di O. J. Simpson.

Rai Uno

21.25 – SuperQuark

Sesta puntata della nuova stagione dello storico programma condotto da Piero Angela, uno che ha fatto molte cose.

🔹 Dietro le quinte dei documentari di BBC Earth sulle Dinastie

🔹 Alla scoperta della stazione spaziale internazionale con @albertoangela

🔹In Toscana, sulle tracce dell'uomo di Neanderthal#Superquark, QUESTA SERA, mercoledì #7agosto, alle 21:25 su #Rai1 📺

👉🏼 @SuperquarkRai pic.twitter.com/trkrR27zMK — Rai1 (@RaiUno) August 7, 2019

Rai Due

21.20 – Elementary

Settimo e ottavo episodio della settima stagione della serie ispirata alle storie di Sherlock Holmes e ambientata nella New York contemporanea. È quella in cui Lucy Liu è il dottor Watson.

Mentre i nostri protagonisti risolvono omicidi, spunta dal passato Cassie, meglio conosciuta come Mina Davenport, una spregiudicata bugiarda che i due conoscono bene… 🔍 Vi aspettiamo con @Elementary_CBS questa sera alle 21.20 su #RAI2 pic.twitter.com/5qpIgjOUlU — Rai2 (@RaiDue) August 7, 2019

Rai Tre

21.20 – Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore

Prima puntata di una miniserie tedesca per la tv, ambientata verso la fine del XV secolo. Carlo di Borgogna muore e lascia una sola figlia in un momento di grandi tensioni in Europa tra Federico III d’Asburgo e Luigi XI di Francia.

Rete 4

21.30 – Matrimonio alle Bahamas

Il regista è Claudio Risi, figlio del ben più noto Dino. Ci sono Massimo Boldi (al suo secondo film di Natale senza Christian De Sica), Annamaria Barbera, Enzo Salvi, I Fichi d’India, Biagio Izzo e Victoria Silvstedt. Uscì nel 2007 e la trama si può tranquillamente fare a meno di dirla.

Canale 5

21.20 – The Fix

Prima puntata di una nuova miniserie statunitense che racconta della procuratrice distrettuale di Los Angeles che, dopo aver perso la causa contro un famoso attore di Hollywood accusato di omicidio, decide di trasferirsi in Oregon. Otto anni dopo l’attore verrà accusato nuovamente di omicidio e la procuratrice viene richiamata a Los Angeles. La serie è ispirata al caso di O. J. Simpson, il famoso ex giocatore di football americano che venne accusato di aver ucciso la moglie e ritenuto innocente al termine di un lungo e controverso processo. Tra gli ideatori della serie c’è Marcia Clark, la procuratrice che all’epoca tentò di dimostrare la colpevolezza di Simpson.

Italia Uno

21.15 – Battiti Live

Quinta e ultima tappa del concerto itinerante organizzato da Radionorba, presentato da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci, che stasera si terrà a Bari con ospiti Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Ofenbach, Måneskin, Fabrizio Moro, Achille Lauro, Elettra Lamborghini, i Boomdabash, Max Pezzali, Francesco Gabbani, Elodie, Annalisa, la Dark Polo Gang e Lp.

La7

21.15 –Il medico della mutua

Famosissima commedia del 1968 con Alberto Sordi che interpreta Giulio Tersilli, un medico che apre uno studio convenzionato con la mutua (il sistema di assistenza sanitaria sovvenzionato dagli enti di previdenza sociale dell’epoca) in cui cerca di visitare più pazienti possibili per arricchirsi.

TV8

21.30 – Il collezionista di ossa

Film del 1999 con Denzel Washington e Angelina Jolie. È ambientato a New York, dove la squadra omicidi sta avendo parecchi problemi a fermare un serial killer: qui interviene Washington, un poliziotto speciale non più operativo perché in passato è stato ferito da un proiettile. All’inizio partecipa alle indagini svogliatamente, finché non inizia a collaborare con un’altra agente, interpretata da Jolie.

Rai Movie

21.10 – Matrimonio all’italiana

Film del 1964 diretto da Vittorio De Sica con Marcello Mastroianni e Sophia Loren, basato sulla commedia teatrale Filomena Marturano, di Eduardo De Filippo. La protagonista è un’ex prostituta che inganna il suo amante di lungo tempo, un ricco pasticcere, per farsi sposare dopo vent’anni di relazione nonostante lui sia contrario perché continua a vederla come una prostituta.

20

21.10 – Training day

Film del 2001 con Denzel Washington (che vinse il premio Oscar) e Ethan Hawke. Parla di una giornata di due poliziotti della narcotici di Los Angeles, ovviamente piena di guai.

Sky

Sky Cinema Uno – 21.15 – The Karate Kid – La leggenda continua

Sky Cinema Due – 21.15 – Blade Runner 2049