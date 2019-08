Cosa c’è stasera in tv

È domenica, è agosto e bisogna abbassare le pretese, ma la tv offre qualcosa: la nazionale di pallavolo femminile su Rai Due, per esempio, o il film che ha fatto guadagnare a Meryl Streep la sua ventesima nomination all’Oscar, su Canale 5.

Se invece non avete voglia di impegnarvi, c’è sempre il remake del commissario Rex, o un film che ti spiega quanto è brutto se il tuo rivale è Mark Wahlberg, nella gara a sembrare cool coi tuoi figli. Insomma, un po’ di scelta c’è.

Rai Uno

21.25 – Mia moglie, mia figlia, due bebè

È un film del 2016 con Neri Marcoré su una famiglia – composta da madre e padre ultraquarantenni e figlia diciassettenne – che deve ricostruire i propri equilibri perché sia la madre sia la figlia rimangono incinte, contemporaneamente. Il protagonista però è l’unico che non ha una gravidanza da portare a termine, forse perché era difficile farlo accettare a Neri Marcoré.

Rai Due

21.05 – Olanda – Italia: Torneo di qualificazione olimpica femminile di pallavolo

La nazionale italiana di pallavolo femminile si scontra con quella olandese nel torneo di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Rai Tre

21.20 – Hudson & Rex

Vi ricordate “Il commissario Rex”, quello degli anni ’90? Avete nostalgia del “commissario Rex”, quello degli anni ’90? Qualcuno in Canada deve aver deciso di sì, e ne ha fatto un remake. Quello di stasera su Rai Tre è il primo episodio.

Da stasera, la domenica di #Rai3 è con #HudsoneRex, la nuova serie poliziesca ispirata alla famosissima produzione austriaca degli anni Novanta, Il commissario Rex. pic.twitter.com/aMCaYiulX1 — Rai3 (@RaiTre) August 4, 2019

Rete 4

21.25 – Maurizio Costanzo Show

Sapete quante puntate del Maurizio Costanzo Show sono andate in onda dal 1982 a oggi? Più di 4.400: se non ne avete vista mai nemmeno una, a questo punto il record è vostro, non suo.

Canale 5

21.21 – Florence

Florence Foster Jenkins è un’ereditiera di New York che pensa di poter diventare una grande cantante lirica. Il marito la asseconda, perché la ama e perché è malata.

Per la sua interpretazione di Florence, Meryl Streep ha guadagnato una nomination all’Oscar come Miglior attrice: la sua ventesima. Ora sono ventuno, comunque.

Italia 1

21.20 – Daddy’s Home

Will Ferrell è un produttore radiofonico che sta cercando di essere il patrigno migliore possibile per i figli della sua compagna, ma sente un filo di competizione con il padre dei bambini, Mark Wahlberg.

Come potete immaginare è un film che esplora in modo raffinato il concetto di virilità come lo conosciamo (SAI IMPENNARE CON LA MOTO O NO?) e le insicurezze dell’uomo eterosessuale contemporaneo.

La7

21.15 – Atlantide

Una nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. Stasera si parla di Evita Peron.

Alle 21:15 lo speciale di Atlantide figura di Evita Peron 'La favola di Evita e l'illusione populista' pic.twitter.com/DT4dqfz1te — La7 (@La7tv) August 4, 2019

Rai Movie

21.10 – Non sposate le mie figlie

C’è quest’uomo che-non-è-razzista-ma vorrebbe che almeno l’ultima delle sue quattro figlie si sposasse con un bravo ragazzo cattolico e bianco. INDOVINATE CHE COSA SUCCEDE.

Un film che contiene la frase «Tesoro, gliel’hai detto che sono nero?» ma è molto, molto più brutto di Scappa – Get Out o di Indovina chi viene a cena.

Sky

Sky Cinema Uno, 21.15: Premonitions

Sky Cinema Action, 21.00: Solomon Kane