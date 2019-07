Le foto del funerale del carabiniere ucciso a Roma

Oggi 29 luglio si sono svolti i funerali del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso nella notte fra giovedì 25 e venerdì 26 luglio nel centro di Roma durante un’operazione in borghese, in circostanze ancora confuse. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di Santa Croce a Somma Vesuviana, vicino a Napoli, da dove veniva il carabiniere trentacinquenne; hanno partecipato anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini e la sindaca di Roma Virginia Raggi.

I principali sospettati per l’omicidio, due turisti statunitensi di 18 e 19 anni, sono stati arrestati e secondo i carabinieri hanno confessato, mentre l’autopsia sul corpo di Cerciello Rega ha dato conferme sulle cause della sua morte. Su tutto quello che è successo prima dell’omicidio c’è invece meno chiarezza: qui trovate una spiegazione punto per punto delle ultime ricostruzioni.