Serie A, le cose da sapere sul sorteggio del calendario 2019/20

Il sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2019/2020 si terrà questa sera alle 19 presso gli studi televisivi di Sky Sport a Milano. La nuova stagione inizierà tra sabato 24 e domenica 25 agosto e celebrerà i novant’anni dal primo campionato a girone unico, che si disputò nella stagione 1929/30. Per l’occasione la Lega ha presentato un nuovo logo. Le tre squadre promosse dalla Serie B sono Brescia, Lecce e Hellas Verona, che sostituiscono Chievo, Frosinone ed Empoli. Con il ritorno in Serie A dell’Hellas Verona, nella stagione 2019/20 saranno presenti tutte le dodici squadre che hanno vinto almeno uno Scudetto negli ultimi novant’anni.

Le regole del sorteggio

Sono previsti tre turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre e mercoledì 22 aprile 2020. Saranno invece quattro le soste in concomitanza con le partite della nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo 2020. La sosta invernale è in programma dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020. È prevista la consueta alternanza degli incontri in casa e in trasferta per Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Juventus-Torino e Lazio-Roma. Vista l’indisponibilità dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, in fase di ristrutturazione, l’Atalanta giocherà al Tardini di Parma le prime gare del campionato, motivo per cui dovrà alternarsi con il Parma. Alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non saranno possibili incontri tra Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Roma e Torino.

Il sorteggio del calendario in TV e in streaming

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta a partire dalle 18.45 da Sky su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Serie A (canale 202). La Lega Serie A lo trasmetterà in diretta su Facebook, qui.