Cosa c’è stasera in tv

Sky Cinema Uno, 21.15: Come ti divento bella

21.10 – Closer Convulso ma apprezzato film che parla dell’intreccio di relazioni fra i personaggi interpretati da Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman e Clive Owen. Quell’anno Portman e Owen ricevettero la nomination all’Oscar come miglior attrice e attore non protagonista.

21.15 – Little Murders Episodi della serie francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.

20.30 – Cinderella Man, Una ragione per lottare Film di Ron Howard con protagonista Russell Crowe, Renée Zellweger e Paul Giamattim incentrato sulla sorprendente carriera di un pugile nella New York degli anni Trenta. Il film ottenne buone recensioni ma incassò relativamente poco.

⏰ Questa sera alle 21.20 in prima visione assoluta su #RAI2 il film “La doppia immagine dei miei desideri” 📽 pic.twitter.com/8cUfPclbC1

Anticipazione @_Techetechete : la magia di Milleluci. “Techetechetè Superstar” dedica la puntata a Mina e @raffaella . “Pronto, Raffaella? … Sono Mina!”, stasera, in prima serata su @RaiUno e @RaiPlay https://t.co/BIJz7TK2lv #techetechete pic.twitter.com/OtLoq7nkA8

La programmazione tv di oggi offre quello che ci si aspetta da una serata di fine luglio: un paio di discreti filmoni americani – Closer e Cinderella Man – misteriosi drammi televisivi mai passati dal cinema – La doppia immagine dei miei desideri, qualunque cosa sia – e repliche, molte repliche. C’è anche il primo della saga di Ritorno al Futuro, per chi ancora non l’avesse visto da quando è uscito nel 1985.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.