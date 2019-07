Juventus-Inter in TV e in streaming

Juventus-Inter è una partita amichevole valida per il torneo estivo International Champions Cup, che si sta svolgendo tra il Nord America, l’Europa e l’Asia. Si gioca oggi alle 13.30 all’Olympic Sports Center di Nanchino, in Cina, dove le due squadre si trovano da tre giorni dopo la prima tappa a Singapore delle loro tournée asiatiche. Per la Juventus di Maurizio Sarri si tratta della seconda amichevole, dopo quella persa 3-2 domenica contro il Tottenham, e la penultima delle tre che dovrà giocare nell’International Champions Cup. Per l’Inter invece è la terza, dopo quella disputata in Svizzera contro il Lugano a inizio preparazione estiva e quella di sabato persa 1-0 contro il Manchester United. Entrambe le squadre hanno cambiato allenatore e stanno cambiando diversi giocatori, motivi per i quali sono ancora lontane dalla loro forma definitiva e migliore.

Dove vedere Juventus-Inter

Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta da Sportitalia sul canale 60 del digitale terreste o in streaming dal sito, raggiungibile da qui. I possessori di un televisore con HBBTV, la piattaforma europea per le connect-TV, potranno seguirla anche in alta definizione.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

Juventus (4-3-3) Buffon; Joao Cancelo, Bonucci, Demiral, Di Pardo; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Inter (3-5-2) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Longo