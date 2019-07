Bayern Monaco-Milan in TV e in streaming

Bayern Monaco-Milan è una partita amichevole valida per il torneo estivo International Champions Cup, che si sta svolgendo tra il Nord America, l’Europa e l’Asia. Si gioca questa notte alle 3 al Children’s Mercy Park di Kansas City, nel Missouri. Per il Milan è la prima partita delle tre che dovrà disputare nel torneo, mentre il Bayern ne ha già giocate due: ha battuto 3-1 il Real Madrid e poi ha perso 2-1 contro l’Arsenal. Nel corso del suo raduno estivo in Italia, il Milan ha disputato finora soltanto una partita amichevole, pareggiata 1-1 contro il Novara, squadra di Serie C.

Dove vedere Bayern-Milan

Bayern Monaco-Milan sarà trasmessa in diretta da Sportitalia sul canale 60 del digitale terreste o in streaming dal sito, raggiungibile da qui. I possessori di un televisore con HBBTV, la piattaforma europea per le connect-TV, potranno seguirla anche in alta definizione.

Le probabili formazioni di Bayern-Milan

Bayern Monaco (4-1-4-1) Neuer; Pavard, Boateng, Martinez, Alaba; Thiago Alcantara; Coman, Goretzka, Tolisso, Gnabry; Lewandowski

Milan (4-3-1-2) Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Biglia, Calhanoglu; Suso; Cutrone, Piatek