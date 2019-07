Fotofinish

Se state soffrendo il caldo potrebbe avere un effetto rigenerante sfogliare le foto scattate a chi pratica sport acquatici: ci sono i tuffi e le acrobazie del nuoto artistico ai Mondiali di nuoto di Gwangju, chi fa surf tra le bolle di sapone e chi pagaia all’alba sul fiume Potomac a Washington. O se proprio bisogna andare a correre, che sia almeno sulla spiaggia. Tra quelli che aspettano i corridori del Tour de France lungo la strada, questa settimana c’era anche il presidente francese Emmanuel Macron, e poi valeva la pena fotografare la lottatrice Nor “Phoenix” Diana e un allenamento di Krabi Krabong, un’arte marziale armata thailandese.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.