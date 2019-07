Juventus-Tottenham dell’International Champions Cup, in tv o in streaming

Juventus-Tottenham è una partita dell’International Champions Cup, il torneo amichevole estivo che si gioca tra alcune delle più importanti squadre europee tra Asia, Europa e Nord America. Juventus-Tottenham si gioca oggi alle 13.30 allo Stadio Nazionale di Singapore, ed è la prima amichevole estiva della Juventus. C’è quindi molta attesa perché sarà la prima della gestione di Maurizio Sarri, arrivato il mese scorso a sostituire Massimiliano Allegri. Sarà anche la prima partita di alcuni nuovi acquisti: il centrocampista francese Adrien Rabiot e il difensore turco Merih Demiral, che dovrebbero partire titolari, e forse anche del difensore olandese Matthijs de Ligt, appena acquistato per circa 75 milioni dall’Ajax.

Juventus-Tottenham sarà trasmessa su Sportitalia, che si è aggiudicata i diritti sul torneo, al canale 60 del digitale terrestre. In streaming si potrà vedere sul sito sportitalia.com. C’è la possibilità di vedere la partita in HD, ma soltanto per chi ha una televisione equipaggiata con la tecnologia HbbTV (deve essere nuova, ma non basta: non tutti i marchi ce l’hanno). In quel caso, bisogna cliccare sul tasto rosso del telecomando, e accedere alla versione HD di Sportitalia. Se non vi compare il tasto rosso, provate a cercare i “servizi interattivi” tra le impostazioni del digitale terrestre: a volte dovete solo abilitarli.

Oggi ci sarà certamente Cristiano Ronaldo, e insieme a lui dovrebbero partire in attacco Mario Mandzukic e Federico Bernardeschi. Nel Tottenham, reduce dalla sua prima finale di Champions League, ci saranno diversi titolari, tra cui Harry Kane, Delle Alli e Son.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Demiral, Bonucci, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

TOTTENHAM (4-3-1-2): Lloris; Walker-Peters, Foyth, Vertonghen, Lyons-Foster; Winks, Sissoko, Ndombelé; Alli; Son, Kane.